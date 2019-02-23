بنشماس :”المنطقة المغاربية تُؤدي فاتورة التباعد ” (فيديو)

قال حكيم بنشماس الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة ، أن هناك جيل جديد من التحديات تواجهه بلدان المغرب العربي يتمثل في قضايا الهجرة وتغير المناخ والتنمية المستديمة، اضافة الى حماية قيم المجتمع من التطرف وخطاب الكراهية والعنصرية وهي تحديات مشتركة بين بلداننا وتسائلنا جميعا .

بنشماس وفي كلمة افتتاحية له خلال اللقاء التشاوري للاحزاب الديمقراطية صباح اليوم السبت 23 فبراير بمدينة طنجة ، اعتبر انه لاخيار أمام الديمقراطيين والتقدمين سوى رهان انقاذ المجتمع من فكر التطرف والكراهية ، قائلا :”نحن مدعوون لطرح الاسئلة الديمقراطية بجد من باب النقد وفتح نقاش عقلاني حو السبل الجديدة لتنمية اقتصاديات شعوبنا وتوفير الشروط الحقيقة امام الشباب لتفجير طاقاته “.

واضاف بنشماس ان الاحزاب الديمقراطية الحداثية مطالبة بايجاد الشروط اللازمة من أجل تميز المنطقة المغاربية انطلاقا من اختياراتها السيادية ووحدتها الترابية وحماية دولها من التفكك والتجزء الوضع في الشقيقة ليبيا قائلا :”المنطقة تؤدي فاتورة التباعد بين الدول المغاربية بعد خمسون سنة”.