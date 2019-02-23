رئيس حزب جزائري ل”هبة بريس ” : العهدة الخامسة مهزلة ونحتاج لنظام جديد(فيديو) .

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

وصف محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ، مايحدث في الجزائر حاليا ب”المهزلة الانتخابية” ، داعيا الى تأسيس نظام جديد بديل لنظام بوتفليقة .

وقال بلعباس في تصريح للموقع على هامش مشاركته في اللقاء التشاوري للاحزاب الديمثراطية صباح اليوم السبت 23 فبراير بمدينة طنجة ، انه له لاتوجد انتخابات ديمقراطية بالجزائر بل هناك تعيين رسمي لرئيس دولة وبالتالي فالحزب ركز على ضرورة انطلاقة جديدة وانه حان الوقت للذهاب الى نظام سياسي جديد عبر آلية التحاور والتشاور الجاد بين القوى الحية والسياسية بالجزائر من اجل وضع ميكانيزمات الانتقال وتامين مستقبل الجزائر .

وحول الاعتقالات التي تزامنت وخروج عدد من المتظاهرين ضد العهدة الخامسة بالجزائر ، قال بلعباس انه لم يرى اية اعتقالات واصفا تعامل القوات الجزائرية مع المحتجين ضد الانتخابات “المهزلة” بالجيد .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0