سرية الدرك الملكي بسطات تؤطر حفل السلامة الطرقية بمدرسة الكرايم

محمد منفلوطي_هبة بريس

نظمت مجموعة مدارس الكرايم التابعة للمديرية الاقليمية للتعليم بسطات، حفلا فنيا تربويا بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي ينظم هذه السنة تحت شعار: “ألتزم من أجل الحياة”، من تأطير قائد سرية الدرك الملكي بسطات طارق الدومي، وقائد مركز أولاد سعيد للدرك الملكي وعناصره الامنية، بالإضافة إلى قائد كوكبة الدراجات.

الحفل الذي يأتي في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي، ودعما للتمدرس وخاصة في صفوف الفتيات بالعالم القروي، وانسجاما مع المجهودات التي تقوم بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة البيضاء سطات لتكريس مفهوم المقاربة التشاركية جعل من الفضاءات التعليمية ملتقى لتقاسم التجارب وتبادل الخبرات واستقبال الآباء والأمهات لتقريب وجهات النظر وتقييم العمل التربوي خدمة للناشئة على اعتبار ان المتعلم يعد محورا أساسيا للعملية التعليمية التعلمية.

ويعتبر هذا النشاط التحسيسي من الأنشطة المهمة التي تحمل رسالة توعوية إلى مختلف المواطنين، حتى يتم التقليل من حوادث السير التي دائما ما تحصد العديد من الأرواح، جراء السرعة المفرطة، وقلة الحذر، وقد إستحسن الجميع هذه البادرة التي تعتبر خطوة من أجل الحد من حوادث السير، وإحساس الجميع بخطورة الأمر، وتحمل مسؤولية كل تصرف طائش قد يبذله السائق.

اليوم التحسيسي الذي أطره قائد سرية الدرك الملكي وقائد الدرك الملكي التابعة لمركز أولاد سعيد، وقائد كوكبة الدراجات، قدموا من خلاله العديد من الشروحات التطبيقية ، تم التعريف فيها باليوم الوطني للسلامة الطرقية، مع ذكر آثار حوادث السير على الإنسان من الناحية النفسية، الإجتماعة والإقتصادية، بالإضافة إلى تأثير السرعة في حوادث السير، مع التأكيد على دور حزام السلامة في التقليل من خطورة الاصطدام، وهو الحفل الذي عرف حضورا جماهيرا كبيرا من داخل الجماعة القروية امزورة ومن خارجها، عرفت مجموعة من الفقرات واللوحات الفنية والعديد من المسرحيات والقصائد الشعرية أبدع فيها تلامذة الوحدات المدرسية زكرارة والعروسيين ولبرامجة بالإضافة إلى تلامذة المركزية الذين قدموا نموذجا رائعا في تجسيد مخاطر حوادث السير وآثارها السلبية على الأرواح ضمن عرض تربوي تم تقديمه باللغة الفرنسية، حيث أبدعت العناصر الأمنية المذكورة في عرض تأطيري بامتياز قدموا من خلالها شروحات قيمة لتلاميذ المجموعة المدرسية، بعد ان فتحوا بابا للنقاش والرد على كافة الاسئلة المطروحة من قبل التلاميذ في مشهد يجسد للروح الوطنية العالية والحس بالمسؤولية.

اليوم كان مناسبة كذلك لتحسيس و توعوية التلاميذ في مجال السلامة الطرقية على المستوى النظري، والتطبيقي، حيث تم توزيع جوائز تحفيزية على التلاميذ المشاركين وأساتذتهم وبعض الفعاليات الجمعوية والاعلامية.

كما كان لمدرسة التفتح الفني والأدبي نصيب من هذا الحفل من خلال الاشراف على ورشات للرسم والفنون التشكيلية بأروقة المؤسسة ناهيك عن وصلات موسيقية.

الحفل الفني التأطيري الذي نظم بتعاون مع جمعية الآباء والامهات وممثلين عن المجلس الجماعي وعدد كبيرا من الأطر التعليمية والتربوية والعديد من المنابر الإعلامية.

وخلال كلمته، أكد رئيس جمعية الآباء والأمهات بوشعيب فراج، على أهمية هذا اليوم الذي اعتبره فرصة للتحسيس والتواصل مع كافة التلاميذ وأولياء أمورهم، للتعريف والتحذير من مخاطر الطريق، وايصال هذه الأفكار إلى كافة الأسر والعائلات، معتبرا هذا اللقاء منصة للانفتاح على كافة الشركاء والمجتمع المدني بغية تحقيق رؤية موحدة من شأنها ان توقف نزيف حوادث السير.

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