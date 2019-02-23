الحكم على ممثل مصري بالسجن المؤبد

هبة بريس - وكالات

قررت محكمة مصرية معاقبة الممثل طارق النهري و9 آخرين بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الوزراء”، وحرق المجمع العلمي.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن محكمة جنايات الجيزة عاقبت بالسجن 10 أعوام الحدثين إسلام حنفي شحاتة، ومحمد عبد العال ربيع، فيما قضت ببراءة 21 شخصا آخرين.

وأوضحت صحيفة “الشروق” أن المحكمة كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة طارق النهري، غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

وألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، القبض على النهري بمنطقة السيدة زينب بعد هروب استمر أكثر من 3 سنوات، وبعرضه على نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اتخذت إجراءات إعادة محاكمته.

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