رغم اعتذاره.. توبيخ وزير ياباني “تأخر 3 دقائق”

هبة بريس - وكالات

اعتذر وزير ياباني بعد تأخره 3 دقائق عن اجتماع برلماني، لكن ذلك لم يمنع نواب في المعارضة من القول إن تأخر يوشيتاكا ساكورادا “يعكس عدم احترام لمنصبه”.

وقاطع البرلمانيون المعارضون اجتماعا للجنة الميزانية لمدة 5 ساعات، احتجاجا على تأخر الوزير، واستغلت المعارضة الواقعة لتكرر دعواتها باستقالة ساكورادا، بعد سلسلة من الهفوات والإخفاقات وقع فيها الوزير.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أجرت صحيفة “أساهي” المحلية استطلاعا للرأي عما إذا كان ساكورادا مناسبا لمنصبه، فقالت نسبة 65 بالمئة من عينة الاستطلاع إنه غير مناسب، بينما قالت نسبة 13 بالمئة إنه مناسب.

ويتولى ساكورادا، منذ أكتوبر الماضي، الوزارة المكلفة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى جانب منصب وزير الأمن الإلكتروني.

وتتضمن مهامه الإشراف على عمليات التحضير للدفاع عن الفضاء الإلكتروني في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

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