مصر.. تأييد أحكام السجن المشدد والمؤبد لـ 18 متهمًا في ”أحداث بولاق أبو العلا“

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة النقض المصرية، صباح السبت، برفض الطعون المقدمة من 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“أحداث بولاق أبو العلا“، وتأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات والمؤبد ضدهم بشكل نهائي.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة 88 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد لمدة 15 عامًا على 16 متهمًا آخرين، بينما برأت باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم في القضية.

وتقدم 18 متهمًا بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، إلا أنه تم رفضه وتأييد الحكم السابق ضدهم.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة؛ بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات.

كما وجهت إليهم، تهم الاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية؛ بقصد الاستخدام، والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.

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