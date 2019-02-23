ادارة الجيش تطرح تذاكر مباراة الرجاء في عدة نقاط للبيع

هبة سبور
تفاعلت ادارة الجيش الملكي لكرة القدم مع مطالب الجمهور بطرح تذاكر مباراة “الزعيم” ضد الرجاء الرياضي مبكرا , وفي عدة نقاط مختلفة في كل من العاصمة الرباط وسلا وتمارة , حسب الجدول التالي :
– مدينة سلا :
* متجر نادي الجيش الملكي بالمعمورة و ملعب أبوبكر عمار :
أيام السبت و الأحد من الساعة 12 إلى الساعة 16 زوالا، و الإثنين و الثلاثاء من الساعة 16 إلى الساعة 19 مساءا
– مدينة تمارة :
* الملعب البلدي :
يومي الإثنين و الثلاثاء من الساعة 16 إلى الساعة 19 مساءا
– مدينة الرباط :
* ملعب الهلال يعقوب المنصور :
يوم السبت من الساعة 12 إلى الساعة 19 مساءا،
و يومي الإثنين و الثلاثاء من الساعة 16 إلى الساعة 19 مساءا
* المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله :
يوم السبت من الساعة 12 إلى الساعة 19 مساءا،
و يومي الاثنين و الثلاثاء من الساعة 16 إلى الساعة 19 مساءا، و يوم الأربعاء إبتداءًا من الساعة 12 ظهرا.