ادارة الجيش تطرح تذاكر مباراة الرجاء في عدة نقاط للبيع

نُشر بتاريخ :  2019-02-23 - 11:14
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هبة سبور

تفاعلت ادارة الجيش الملكي لكرة القدم مع مطالب الجمهور بطرح تذاكر مباراة “الزعيم” ضد الرجاء الرياضي مبكرا , وفي عدة نقاط مختلفة في كل من العاصمة الرباط وسلا وتمارة , حسب الجدول التالي :

– مدينة سلا :
* متجر نادي الجيش الملكي بالمعمورة و ملعب أبوبكر عمار :
أيام السبت و الأحد من الساعة 12 إلى الساعة 16 زوالا، و الإثنين و الثلاثاء من الساعة 16 إلى الساعة 19 مساءا

– مدينة تمارة :
* الملعب البلدي :
يومي الإثنين و الثلاثاء من الساعة 16 إلى الساعة 19 مساءا

– مدينة الرباط :
* ملعب الهلال يعقوب المنصور :
يوم السبت من الساعة 12 إلى الساعة 19 مساءا،
و يومي الإثنين و الثلاثاء من الساعة 16 إلى الساعة 19 مساءا

* المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله :
يوم السبت من الساعة 12 إلى الساعة 19 مساءا،
و يومي الاثنين و الثلاثاء من الساعة 16 إلى الساعة 19 مساءا، و يوم الأربعاء إبتداءًا من الساعة 12 ظهرا.

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