ادارة الجيش تطرح تذاكر مباراة الرجاء في عدة نقاط للبيع

هبة سبور

تفاعلت ادارة الجيش الملكي لكرة القدم مع مطالب الجمهور بطرح تذاكر مباراة “الزعيم” ضد الرجاء الرياضي مبكرا , وفي عدة نقاط مختلفة في كل من العاصمة الرباط وسلا وتمارة , حسب الجدول التالي :

– مدينة سلا :

* متجر نادي الجيش الملكي بالمعمورة و ملعب أبوبكر عمار :

أيام السبت و الأحد من الساعة 12 إلى الساعة 16 زوالا، و الإثنين و الثلاثاء من الساعة 16 إلى الساعة 19 مساءا

– مدينة تمارة :

* الملعب البلدي :

يومي الإثنين و الثلاثاء من الساعة 16 إلى الساعة 19 مساءا

– مدينة الرباط :

* ملعب الهلال يعقوب المنصور :

يوم السبت من الساعة 12 إلى الساعة 19 مساءا،

و يومي الإثنين و الثلاثاء من الساعة 16 إلى الساعة 19 مساءا

* المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله :

يوم السبت من الساعة 12 إلى الساعة 19 مساءا،

و يومي الاثنين و الثلاثاء من الساعة 16 إلى الساعة 19 مساءا، و يوم الأربعاء إبتداءًا من الساعة 12 ظهرا.

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