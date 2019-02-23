الملك يبرق سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان حاجي حسن بولقية، سلطان بروناي دار السلام، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أصدق التهاني والمتمنيات للسلطان حاجي حسن بولقية بموفور الصحة والسعادة، ولشعب بروناي دار السلام الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان.

ومما جاء في برقية جلالته “كما أعرب لكم عن مدى تقديري لوشائج الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل التي تربطنا شخصيا وشعبينا، وكذا لما يجمع بلدينا من علاقات متينة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع جلالتكم من أجل تعزيزها، وتوسيع مجالاتها، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين”.

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