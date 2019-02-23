شحشوح يقود ريزا سبور للفوز على ملطية

هبة سبور

سجل الدولي المغربي عاطف شحشوح هدفه الثالث هذا الموسم في الدوري التركي في المباراة التي جمعت فريقه ريزا سبور ضد مالطية، برسم الجولة 23 للدوري التركي الممتاز، مسهما بذلك في فوز ناديه بثلاثة أهداف لصفر.

وجاء هدف شحشوح، في الدقيقة 27 من عمرالمباراة ،وهو الهدف الثاني له مع فريقه الجديد ،الذي إنتقل إليه في هذا المركاتو الشتوي قادما من نادي فرنبخشة والذي سبق وسجل معه هدف .

وابتعد زملاء شحشوح عقب هذا الفوز نوعا ما عن المناطق المؤدية إلى القسم الموالي، إذ بات يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المناطق المكهربة.

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