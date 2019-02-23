لطيفة رأفت ل”جمهورها” : “لن أنشر صوري مجددا ب”الفيسبوك” لانحطاط بعض التعاليق”

هبة بريس

أعلنت الفنانة لطيفة رأفت، عن مقاطعتها لنشر صورها الخاصة، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ل”انحطاط” بعض التعاليق.

وقالت لطيفة رأفت في بلاغ نشرته بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:”أحبائي الكرام اود ان اعلمكم انه وبعد هذا اليوم لن ننشر اي صورة على الفايسبوك نظرا لانحطاط بعض التعاليق التي تدل على عدم الاحترام و قلة الحياء”

وأضافت الفنانة قائلة:”لن اقبل على نفسي مثل هذه التعاليق خير دليل هو اخر ما نشرته و هو دعاء ليلة الجمعة لأتفاجئ بتعاليق مقلة و مخدشة للحياء ، كنت احاول قدر المستطاع ان انشر معكم بعض يومياتي بعيدا على حياتي الفنية لكن بعض التعاليق ادت بي الى اخد هذا القرار الذي يتجلى في عدم نشر اي صور خاصة بي على الفايسبوك احتراما لشخصي اولا و لجمهوري الكريم الذي يقدرني فلن اقبل على نفسي ولا لجمهوري ان يشاهدوا مثل تلك التعاليق .. لكم مني كل الاحترام و الود و التقدير .. ”

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