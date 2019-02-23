الإلترات المساندة للجيش توجه الجمهور قبل مباراة الرجاء

ادريس دحني – هبة سبور

اصدرت مجموعتي الكورفا تشي بيان مشترك عبر صفحتيهما تدعوان الجمهور العسكري للالتزام بالتعليمات من أجل ضمان مباراة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي برسم الجولة 19 من بطولة اتصالات المغرب في أفضل الظروف .

وطالبت المجموعتين الجماهير بالابتعاد كل البعد عن الاستفزازات على مواقع التواصل الاجتماعي و التركيز على المقابلة في شقها الرياضي فقط، تكريسا للصورة الحضارية التي رسمها الجمهور في المقابلات الأخيرة و التي عرفت حضور الجمهور بقوة و خصوصا العائلات العسكرية , الشيء الذي اعتبرته مكسبا لن نتنازل عنه كمجموعات.

وحذرت من أي اعمال شغب او اقتحام لأرضية الميديان , وهددت أي شخص يقوم بذلك بالمنع من قبل المجموعتين من الصعود مجددا للمدرجات ليكون عبرة لغيره، و للقطع مع هذا السلوك ، معتبرة أن الملعب ليس مكانا لاستعراض نزوات بعض القاصرين فكريا و تربويا.

كما دعت الجمهور العسكري للحضور بقوة و الالتزام بتعليمات المجموعتين، للدفع بالفريق نحو الانتصار الرابع على التوالي .

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