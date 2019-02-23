ضاهر محمد – مراكش

ترأس كريم قسي لحلو والي جهة مراكش-آسفي، بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، اختتام فعاليات أشغال الورشات التحضيرية للملتقى الجهوي حول التشغيل والتكوين.

وقد تناولت أشغال الورشات التي ا متدت على مدى يومين(18و19 فبراير)، بمقر ولاية جهة مراكش- آسفي، و التي عرفت حضورا مكثفا لجميع الفاعلين العموميين و الخواص وهيئات المجتمع المدني، أربعة محاور رئيسية تتمثل في:

الورشة الأولى : ” المؤهلات و الرأسمال البشري “؛

الورشة الثانية : ” آليات دعم التكوين”؛

الورشة الثالثة” : السياسات العمومية لدعم التشغيل”؛

الورشة الرابعة : ” آليات دعم الحس المقاولاتي”.

وقد تمكنت أشغال هذه الورشات من تشخيص وضعية التشغيل و التكوين بجهة مراكش-آسفي من خلال ابراز جملة من الإكراهات الكبرى التي تواجه إنعاش التشغيل.

و قد ساهمت مخرجات هذه الورشات التحضيرية في إعداد تقرير تحليلي و تركيبي على شكل اقتراحات و توصيات سيتم عرضها و مناقشتها خلال اللقاء الجهوي الذي سيتم تنظيمه خلال الاسبوع المقبل بمدينة مراكش بحضور كل الفعاليات و المكونات المهتمة بالموضوع. والذي سيؤسس للملتقى الوطني للتشغيل والتكوين المرتقب تنظيمه خلال هذه السنة.

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