احباط محاولة تهريب مخدرات بميناء طنجة المتوسط

نُشر بتاريخ :  2019-02-22 - 22:23
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تمكنت مصالح امن ميناء طنجة المتوسطي بتعاون مع مصلحة الجمارك من توقيف سائق شاحنة مغربي الجنسية كانت متوجهة و هي فارغة الى ميناء الجزيرة الخضراء الاسباني و اثر عملية مراقبة امنية للشاحنة بواسطة السكانير و الكلاب البوليسية المدربة تم اكتشاف 17 كيلوغرام من المخدرات .

الكمية كانت مدسوسة بعناية فائقة في صندوق ملصق بهيكل الشاحنة للسائق حيث تم استخراج المخدرات التي كانت ملفوفة بمادة عازلة و بعناية فائقة .

الموقوف ( 33 سنة ) تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه من طرف فرقة الشرطة القضائية بمنطقة ميناء طنجة المتوسط، قبل احالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال البحث معه تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة .

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