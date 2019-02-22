الاعرج يتباحث مع نظيره التونسي حول سبل تعزيز التعاون في المجال الثقافي

هبة بريس ـ و م ع

باحث وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، اليوم الجمعة بوجدة، مع نظيره التونسي السيد محمد زين العابدين، على هامش الأيام الثقافية التونسية المنظمة في إطار فعاليات “وجدة عاصمة الثقافة العربية”، وذلك حول سبل تعزيز التعاون في المجال الثقافي بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء، أبرز السيد محمد الأعرج الأهمية التي تضطلع بها الثقافة والفنون في النهوض والارتقاء بمستقبل المجتمعات العربية، وذلك عبر الملتقيات الفكرية التي تروم تعزيز التواصل والحوار الثقافي العربي، مبرزا الدور المحوري الذي تضطلع به الفنون في صناعة ثقافات وحضارات الشعوب.

وفي السياق، أكد الوزير أن تمثيل تونس في فعاليات “وجدة عاصمة الثقافة العربية” يكتسي بعدا رمزيا وقيمة مضافة عالية لهذا الحدث، وذلك من خلال العروض الثقافية والفنية والفكرية التي تمكن من بسط أوجه التنوع للثقافة العربية وكذا إبراز عمقها الحضاري وثرائها الثقافي والإنساني، من موسيقى وفكر وإبداع وتراث شعبي؛ وفق ما ذكر بلاغ لوزارة الثقافة. من جهته، ذكر الوزير التونسي بأن البلدين يربطهما تاريخ عريق من التواصل والتعاون في كافة المجالات، خاصة الثقافية والفنية، مؤكدا على أهمية استثمار الطاقات الشبابية الواعدة ودعم ومواكبة إبداعاتهم في شتى مجالات الفنون.

وفي ختام هذا اللقاء، أبدى الطرفان رغبتهما الأكيدة لتكثيف الجهود في المجال الثقافي ليكون في مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

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