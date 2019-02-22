الداودي : نتجه إلى تسقيف متوافق عليه بخصوص أسعار المحرقات

هبة بريس ـ الرباط

كشف لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في برنامج اذاعي ان الحكومة تتجه إلى تسقيف أسعار المحروقات بشكل متوافق عليه، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار رأي مجلس المنافسة.

وقال الداودي في برنامج “بلا زواق” الذي تبثه إذاعة ” راديو أصوات” اليوم الجمعة 22 فبراير 2019، “الآن اذا استطعت أن أوفق بين رأي مجلس المنافسة والواقع والحوار مع أصحاب الشركات إن شاء الله سنتجه في اتجاه تسقيف متوافق عليه”.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على أن القرار الذي ستتخذه الحكومة سيكون في صالح المغاربة وسيأخذ بعين الاعتبار قدرتهم الشرائية، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه إلى أن يكون هناك حل توافقي يرضي جميع الأطراف وألا يضر بمصلحة المواطن، مردفا ” نريد حلا متوافق عليه لي يبقا ويستفدو منو للمغاربة”.

وكان الداودي قد هاجم مجلس المنافسة قائلا “ما كنت أتوقع أن يتدخل المجلس في تقييم قرارات الحكومة”، ووصف خرجة مجلس المنافسة بـ”السياسية غير المقبولة نهائيا”.

واعتبر أن، “المجلس تدخل فقط في تقييم قرار الحكومة السابقة بهذا الخصوص، في حين تجاهل قرار حكومة أخرى، متعلق بـ لاسامير”، ودعا في هذا الشأن “مجلس المنافسة إلى تنقية تقريره الصادر بهذا الخصوص من الجوانب السياسية التي يتضمنها” على حد قوله.

وفي الوقت نفسه، وصف الداودي، الرأي القانوني لمجلس المنافسة وتوصياته، ب”المحترمة”، مؤكدا أنه سيأخذ رأي مجلس المنافسة المتعلق بتسقيف أسعار المحروقات بعين الاعتبار.

وكشف الداودي، أنه سيلتقي الأسبوع القادم مع شركات المحروقات، وذلك بهدف الوصول إلى حل توافقي ومقبول لدى جميع الأطراف ينهي مشكل الزيادة في أسعار المحروقات، مضيفا “حنا داكشي اللي وعدنا به المواطنين كنديروه”.

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