حجز كميات من الأقراص المهيجة جنسيا ومراهم لتكبير المؤخرات بإنزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

حجزت المصالح الامنية بإنزكان، كميات من الأقراص المهيجة جنسيا ومراهم تستعمل لتكبير المؤخرات ، وهي مواد يمنع بيعها عشوائيا ولا تتوفر على ومستندات المختبرات الصحية .

هذا وتعرف تجارة بيع الأقراص المهيجة للجنس رواجا لدى العاجزين جنسيا، في الأسواق الداخلية بانزكان واقاليم من سوس ، كما تشهد الأقراص المكبرة للأرداف والمؤخرات والمعروفة لدينا ب «حبة دردك» ذات الاستعمال الحيواني، إقبالا كبيرا من قبل النساء وخاصة النحيفات منهن والراغبات في تضخيم الأرداف، مما جعل التجار ينشطون في ترويج هذه المادة الممنوعة؛ وذلك بعد تعويض حبة «دردك» بمراهم خاصة تستعمل لتكبير المؤخرة.

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