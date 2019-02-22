اعتقال مغربي وزوجته بألمانيا بتهمة التحضير لهجمات في فرانكفورت

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت السلطات الألمانية، الجمعة، أن قوات الأمن اعتقلت مواطنا مغربيا وزوجته يوم الخميس بتهمة التحضير لهجوم إرهابي.

وقالت رئيسة النيابة العامة بفرانكفورت، نادجة نيسن، في مؤتمر صحفي إن الشرطة تبحث عن 12 شخصا أيضا يشتبه بتورطهم في عمليات التحضير للهجوم.

وذكرت رئيسة النيابة العامة أن السلطات الأمنية تعتقد أن المواطن المغربي وزوجته، اللذين ألقي القبض عليهما، كانا في المراحل الأولى من التحضير للهجوم، رفقة المشتبه بهم.

وأشارت نيسن إلى أن المشتبه فيهما المعتقلين، لا يتجاوزان 26 عاما من العمر، مضيفة أنهما يحملان الجنسيتين المغربية والألمانية.

ووفق المصدر ذاته، فإن الزوجين المغربيين حاولا التوجه إلى سوريا عام 2016 رفقة طفليهما، من أجل الالتحاق بتنظيم “داعش”، لكن تم اعتقالهما في تركيا وترحيلهما إلى ألمانيا.

وأوضحت نيسن أنه تم اعتقال المشتبه فيهما بمنزلهما، الواقع بمنطقة رونهيم، جنوب فرانكفورت، مشيرة إلى أن 200 شرطي يشاركون في عملية الاعتقال والتمشيط بحثا عن المشتبه فيهم الآخرين.

وعن جنسيات باقي المشتبه فيهم، أفادت رئيسة النيابة العامة بأنه لا يوجد بينهم أي شخص آخر يحمل الجنسية المغربية أو الألمانية، مضيفة أن معدل أعمارهم يتراوح بين 22 و33 سنة.

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