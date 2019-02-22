العثور على جثة رضيعة وسط النفايات بتطوان

نُشر بتاريخ :  2019-02-22 - 19:18
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

عثر عمال للنظافة أمس الخميس على جثة رضيعة ملقاة وسط حاوية للنفايات بمنطقة “البوروجو” ضواحي مدينة تطوان ، من طرف عمال النظافة الذين كانو بصدد افراغ لحاوية الشاحنة .

وفور اخطارها هرعت المصالح الامنية الى عين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية حيث تم نقل جثة الرضيعة صوب مستشفى سانية الرمل بتطوان قصد اخضاعها للتشريح الطبي .

وفتحت المصالح الامنية تحقيقا في الواقعة من اجل الوصول الى هوية الاشخاص الذين قاموا برمي جثة الرضيعة بلا رحمة ولاشفقة وسط اكوام النفايات.

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