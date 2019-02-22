وزارة العلمي تشجب المس بالمشوار الرياضي للأبطال المغاربة وحصيلته

هبة بريس ـ الرباط

عبرت وزارة الشباب والرياضة، عن شجبها لـ “أي مس بالمشوار الرياضي للأبطال المغاربة وحصيلته”، وذلك على خلفية تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مفادها التشكيك في الألقاب التي حققها الأبطال المغاربة في مختلف التظاهرات الرياضية.

وجاء في بلاغ للوزارة بهذا الخصوص، أنها تؤكد، جوابا على ما تم تداوله، “بأن التصريحات غير الصادرة عنها لا تلزم إلا أصحابها وأنه لا علاقة لها بما تم ترويجه، لكونها تتوفر على آليات مؤسساتية للتواصل مع كل الفاعلين الإعلاميين بخصوص القضايا التي تهم الشأن الرياضي”.

وفي هذا الصدد -يضيف البلاغ- فإن الوزارة “وإذ تشجب أي مس بالمشوار الرياضي للأبطال المغاربة وحصيلته، فإنها تفتخر في الآن ذاته بنزاهة وصدقية الألقاب المحصل عليها من لدنهم، وبالمستوى العالي الذي أبانوا عليه في المحافل الرياضية الوطنية والدولية وتعتبرهم نماذج يحتذى بهم”.

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