أعداد المرحلين من ألمانيا إلى “المغرب العربي” تبلغ 35%

هبة بريس ـ وكالات

تشهد أعداد طالبي اللجوء المرحلين من ألمانيا تزايدا كبيرا خاصة إلى دول المغرب الغربي، حيث زادت بنسبة 35 في المئة العالم الماضي عن سابقه.

ووفق معطيات الداخلية الألمانية، التي أوردتها صحيفة راينش بوست (محلية)، الجمعة، ازداد معدل رفض طلبات اللجوء المقدمة من مواطني الدول المغاربية إلى ألمانيا.

وبلغ اجمالي عدد المُرحلين من ألمانيا إلى تونس والجزائر والمغرب، ألفا و873 شخصا، في 2018، بينما كان الرقم ألفا و389 فقط خلال 2017.

وفي التفاصيل، رحلت ألمانيا 369 شخصا إلى تونس، و678 إلى الجزائر، و826 آخرين إلى المغرب، العام المنصرم.

يشار إلى أن السلطات الألمانية أجرت في 2016 مباحثات مع دول المغرب العربي، لتسهيل ترحيل من يتم رفض طلبات لجوئهم.

وطلبت برلين من تلك الدول الإسراع في إعداد الوثائق اللازمة للأشخاص الذين سيتم ترحيلهم.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 2 0