قصص الزواج في الوسط الفني المغربي

ربيع بلهواري ـ هبة بريس

سنوات طويلة مرت وما يزال وهج الحب مشتعلا بين زيجات فنية مغربية ناجحة حيث استطاع العشق أن يشكل سندا منيعا في وجه أي عقبات طارئة، وأن يمنحهم الإستقرار العائلي اضافة الى فلذة أكباد الحياة. فمن هم أشهر الفنانين المغاربة صمدوا بزواجهم الى الآن وما تزال السعادة ترفرف في ديارهم؟

فاطمة خير وسعد التسولي .. مسرحيةٌ تقودهما إلى الزواج على خشبة الحياة

في أحد أيام سنة 2001، اتصل الفنان سعد التسولي، بالممثلة الشابة فاطمة خير، من أجل المشاركة معه في إحدى المسرحيات، مع عدد من الفنانين الشباب، وفي مقدمتهم جواد الخوضي، ويوسف الجندي، لكن لم يكتب لهذا العمل النجاح.

استغل الفنان فرصة تواجد “شابة جميلة وفنانة”، معه لأن العمل لم يتم، ليسرق بعض اللحظات منها، قبل أن يتطور الأمر إلى صداقة عمرت 3 أشهر، وتحولت إلى مشروع زواج، اختار خلاله كل منهما أن يكمل مشوار الحياة مع الطرف الثاني، وبعد 15 سنة توجت هذه العلاقة بطفلين هما آية ويحيى. لتستمر الحياة بينهما حتى الآن في تناغم كبير.

السعدية لديب وعزيز السالمي فنانان جمعتهم حميمية الفن ورابطة الزواج

اللقاء الأول، الذي جمع الممثلة السغدية لديب بالمخرج السالمي كان خلال تصوير فيلم قصير لمحمد منخار، وكان السالمي هو المسؤول عن الإنتاج، و«عندما ذهبت السعدية للقاء منخار، كان السالمي هو المنتج

وشاءت الظروف أنه ألغي تصوير فيلم منخار، لتصور لديب عملا آخر يحمل عنوان «ديجا فو» مع عزير السالمي، وكان بداية علاقة عمل فني وعلاقة صداقة في الوقت نفسه.

للتطور الصداقة تدريجيا إلى علاقة حب، توجت بالزواج في أبريل 2006». السعدية تعتبر دائما أن عزير هو صديق لها قبل أن يكون زوج، فهي تبادله الرسائل الإلكترونية في البيت، كما أنها تشكو له همومها ومشاكلها كأنهما صديقان.

نزهة الركراكي والبشرير عبدو مدرستا الفن والحياة

ارتبط اسم الفنانة نزهة الركراكي باسم الفنان المغربي البشير عبدو، كونه الرجل الذي اختارته أن يكون شريك حياتها،و المساند الرئيسي لها في مشوارها الفني، نشأت علاقة الحب بينهما عندما التقيا مرات عديدة في مهرجانات خارج المغرب أولهما بقطر و الثاني بتونس، حيث زاد الإعجاب بينهما.

و زاد الحب و المودة، و عادا بعد ذلك إلى المغرب ليلتقيا معا مرة أخرى، بعدها جاء اليوم الذي اتفقا فيه على الزواج، و بالفعل تم الزواج. لتتم مراسيمه في جو أسري بسيط وذلك لكون نزهة و البشير، كانا في بداية حياتهما و لازال المشوار طويلا أمامهما، ليتوج حبهما بولادة ابنهما سعد الدي سيتألق لاحقا ليحفر اسمه ضمن عداد النجوم والمشاهير.

سعد الله عزيز وخديجة أسد الثنائي الأشهر والناجح

غالبا ما يتكتمان على حياتهما الخاصة التي إنطلقت منذ سبعينات القرن الماضي ويفضلان التطرق إلى مشاريعهما الفنية الخاصة التي بوأتهم مرتبة أشهر ثنائي فني مغربي على الإطلاق.

ولا يسجل في أرشيف الصحافة شيء عن تصريحاتهما بشأن زواجهما ومسيرة حياتهما باستثناء تهنئة أحاط بها سعد الله سنة 2014 زوجته الفنانة خديجة أسد و كافة النساء المغربيات بمناسبة عيدهن الوطني.

نوفل البراوي والفنانة ثريا العلوي ثنائي راق جمعه الحب والابداع…

أول لقاء جمع بينهما كان خلال إضراب داخل الحي الجامعي، حيث كانت ثريا تتلعثم في ترديد الشعارات، التي كان يقولها الطلبة، و كان نوفل هو من يردد عليها الشعارات، لتتطور الصداقة أكثر بينهما خاصة بعدما إكتشفا أنهما معا من محبي قصائد محمود درويش، ليتغير المشوار بعدها من عالم الفلسفة وعلومها، الى عوالم الفن والابداع حيث كان اختياره هو للمعهد العالي للتنشيط المسرحي ،وقد نجح في استقطابها لنفس التكوين بعد أن اكتشف مميزات «فنانة» بتلك الصديقة، بعدها سيكتب لهما الزواج الي إستمر إلى الآن

صفاء حبيركو ومدير أعمالها مهدي:

احتفلت صفاء حبيركو بحفل زواجها من مدير أعمالها مهدي شوكراد، فصيف 2016 وتحديدا فشهر يوليوز بعد قصة حب جمعت بينهم.

أسامة البسطاوي وسهام البدر:

فبداية شهر سبتمبر 2016، أعلن الفنان أسامة البسطاوي زواجه المفاجئ من سهام البدر، اللي كانت تمثل في الدراما الخليجية أثناء إقامتها فالكويت، فاقيم حفل بسيط للقران جمع المقربين من المدعووين فقط.

عمر لطفي وفرح الفاسي:

في ـ2014، عقد الممثل الشاب عمر لطفي قرانه على الممثلة فرح الفاسي فمدينة تطوان بعد قصة حب طويلة، ومؤخرا ازدان فراشهم بابنة اسمها “ماجدة”.

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