خاص .. مصادر تكشف هوية صاحب حساب “حمزة مون بيبي”

هبة بريس - الرباط

أفادت مصادر خاصة، أنه تم الكشف عن هوية صاحب حساب “حمزة مون بيبي” الذي أثار جدلا واسعا خلال الأشهر الأخيرة، بسبب نشره لأخبار وصور وحصريات خاصة بمجموعة من المشاهير.

وذكرت ذات المصادر، أنه تم الوصول الى هوية الحساب “المثير للجدل” بعد قرصنة مجموعة من المواقع في البرازيل واسرائيل، الى جانب اختراق عدد من الحسابات “الفيسبوكية” وعلى موقع “انستاغرام” والتي سبق للمعني بالأمر التعامل معها .

وتفيد المعلومات الأولية، تضيف المصادر ذاتها، أن صاحب الحساب وهو شاب ثلاثيني مبحوث عنه من قبل المصالح الأمنية بعدد من الدول، بسبب تورطه في اختراق حسابات “فيسبوكية”.

كما تؤكد ذات المعطيات، أن الشخص المعني، يعيش حياة البذخ والرفاهية ، ويتنقل من دولة الى أخرة باستمرار، دون الاستقرار بمكان معين.

هذا ويشار الى أن حساب “حمزة مون بيبي” آثار ضجة كبيرة طيلة الفترة الماضية بسبب كشفه عن “فضائح” و”حقائق حصرية” خاصة بمجموعة من الشخصيات المعروفة.

كما أثارت هوية “مون بببي” المجهولة فضول عدد من المتتبعين الذي يعدون بالالاف، والذين يتفاعلون بشكل كبير مع منشوراته وأخباره.

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