تارودانت: درك أولاد تايمة ينجح في تحرير فتاة قاصر تعرضت للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب‎

محمد ضباش - هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت، صباح اليوم الجمعة 22 فبراير 2019، من تحرير فتاة قاصر تنحدر من مدينة أكادير تعرضت للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر أن سيدة تقدمت بشكاية لمصالح الأمن بأكادير تفيد باختفاء ابنتها القاصر البالغة من العمر 15 سنة في ظروف غامضة يوم الاثنين الماضي، وبعد ظهور معلومات جديدة تقدمت يوم أمس بشكاية أخرى للدرك الملكي بأولاد تايمة، ذكرت فيها أن ابنتها تعرضت للاختطاف من طرف أشخاص مجهولين بمنطقة هوارة، الأمر الذي دفع بمصالح الدرك الملكي إلى تكثيف تحرياتها الميدانية، والتمكن من تحديد هوية أحد المتهمين ليتم تعقبه قبل أن يتم توقيفه رفقة شريكه بحي الرطيم ببلدية أولاد تايمة.

وعمدت عناصر الدرك الملكي بأولاد تايمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة إلى الدخول إلى أحد المنازل بالحي المذكور في الصباح الباكر واعتقال عنصرين، بالإضافة إلى إنقاذ وتحرير الفتاة المختطفة من قبضتهم، فيما لا زالت الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين.

هذا وتم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بتهمة اختطاف واحتجاز واغتصاب فتاة قاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على العدالة لتقول كلمتها في حقهم.

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