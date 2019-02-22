انتقال زياش لتشيلسي يصبح في خبر كان

هبة سبور

بات إنتقال نجم المنتخب الوطني المغربي ولاعب نادي أياكس أمستردم الهولندي حكيم زياش الى نادي تشلسي الإنجليزي في الصيف المقبل غير ممكن ،بعدما أعلنت الفيفا اليوم الجمعة منع نادي تشلسي من إجراء أي تعاقدات لفترتين “المركاتو الصيفي لسنة 2019 و المركاتو الشتوي ل 2020 وذلك لخرقه قواعد انتقالات اللاعبيين أقل من 18 سنة .

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم غرامة على تشلسي بقيمة 600 ألف دولار ، وتأتي هذه الخطوة بعد تعاقد نادي تشلسي مع لاعبين دون 18 سنة على غرار البوركينابي برتران تراوري .

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية والهولندية ربطت إسم الدولي المغربي حكيم زياش بالإنتقال للنادي اللندني في المركاتو الصيفي المقبل بعدما بصم على أداء رائع مع فريقه أياكس.

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