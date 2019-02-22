معرض “أليوتيس” .. أكثر من 200 صحافي للتغطية وخلية تواصل نشطة لضمان نجاح الحدث

هبة بريس

تميزت الدورة الخامسة لمعرض “أليوتيس”، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من 21 إلى 24 فبراير 2019، بحضور إعلامي واسع لمواكبة فعالياتها.

وواكبت وسائل الاعلام الوطنية والدولية، أنشطة المعرض الموزعة بين اللقاءات والاجتماعات الرسمية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات، فضلا عن مواعيد مهنية بين مهنيي قطاع الصيد البحري بالمملكة وخارجها.

واعتمدت اللجنة المنظمة لهذه الدورة، أكثر من 200 إعلامي، يمثلون منابر إعلامية مكتوبة وإلكترونية وسمعية بصرية، إلى جانب وكالات للأنباء، تتوزع بين الصحافة الوطنية، والجهوية التي تشتغل وفق القانون الجديد للصحافة والنشر، والدولية المعتمدة في المغرب، فضلا عن ممثلي منابر إعلامية دولية من 16 دولة، من بينها النرويج وإسبانيا وروسيا وفرنسا وانجلترا والمملكة العربية السعودية والصين والولايات المتحدة الأمريكية وساجل العاج وموريتانيا والغابون.

ولتسهيل عمل الصحفيين، كانت خلية التواصل التابعة للوكالة المكلفة، رهن اشارة مختلف وسائل الاعلام، 24/24 من خلال تقديم جميع الارشادات وكافة الوسائل اللوجيستيكية لفائدة رجال الاعلام.

كما عكفت الخلية على صياغة البلاغات وأخذ الصور والفيديوهات الخاصة بالندوات واللقاءات المنعقدة، لفائدة الصحف والجرائد الورقية والالكترونية.

ولقي تفاعل وتحركات خلية التواصل لفائدة الصحفيين من جهة والمنظمين من جهة أخرى، اشادة واسعة من قبل رجال الاعلام الذين أكدوا على أن تغطية الحدث مر في أجواء جد حسنة ومريحة، ما مكن من نجاح المعرض اعلاميا وتنظيميا .

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