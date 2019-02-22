وجدة… إنتحار شاب ثلاثيني بواسطة خيط كهربائي

هبة بريس- وجدة

أقدم شاب المسمى أ. م، والبالغ من العمر 32 سنة ليلة أمس الخميس 21 فبراير الجاري على الانتحار بحي لازاري بالقرب من مسجد حليمة السعدية بوجدة .

وحسب مصدر مطلع لموقع هبة بريس، فالهالك كان يشتغل قيد حياته كهربائيا و يقطن مع جدته، اقدم على شنق نفسه بواسطة خيط كهربائي ليلا في وقت متأخر ببهو المنزل، ولما استفاقت جدته صباح يومه الجمعة وجدته ميتا معلقا، ويضيف المصدر ذاته، أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، ومداوما على مصلحة الطب النفسي بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية.

وحلت عناصر الدائرة الامنية الرابعة لفتح تحقيق تحديد ملابسات حادث الإنتحار بناءا على تعليمات النيابة العامة وتم تم نقل الجثة إلى مستودع الاموات بمستشفى الفارابي.

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