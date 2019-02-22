هذه حقيقة اتفاق بين المغرب واسبانيا حول “المهاجرين غير الشرعيين”

هبة بريس

تداولت عدد من المنابر الصحفية، خلال اليومين الاخيرين، خبر وجود اتفاق بين المغرب وإسبانيا من شأنه السماح لسفن مصالح الإنقاذ الإسبانية بنقل المهاجرين غير الشرعيين الذين تمكنت من إنقاذهم بالبحر الأبيض المتوسط إلى أقرب ميناء مغربي.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن الأخبار المتداولة غير صحيحة ولا أساس لها من الواقع.

وشدد المصدر ذاته، على عدم وجود أي اتفاق بين المغرب وإسبانيا بهذا الخصوص، مشيرا الى أن الاخبار المتداولة مجرد ادعاءات زائفة.

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