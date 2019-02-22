تركي آل الشيخ يبيع نادي “بيراميدز”

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي بيراميدز الذي يشارك في الدوري المصري الممتاز، نقل ملكيته من رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وقال النادي في بيان، نشره آل الشيخ على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إنه قرر “تصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق” تركي آل الشيخ.

وتابع البيان: “أعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الأستاذ سالم الشامسي مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معهم في المرحلة الماضية في النادي”.

ويبدو أن قرار تركي آل الشيخ له علاقة بأزمة مباراة فريقه مع الأهلي، التي انفجرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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