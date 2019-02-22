ابن رئيس جماعة وبرلماني يعتدي على مفوض قضائي بعد تبليغه بحكم يهمه‎

نُشر بتاريخ :  2019-02-22 - 13:50
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أحمد وزروتي: هبة بريس

أفادت مصادر جد مطلعة أن السلطات الأمنية بأكادير اعتقلت صباح اليوم الجمعة 22 فبراير بشارع الجيش الملكي بأكادير،ابن رئيس جماعة وبرلماني سابق باقليم تارودانت ووضعته رهن الحراسة النظرية.

جاء ذلك، حسب ذات المصادر، بعد الشكاية التي تقدم بها صباح اليوم أحد المفوضين القضائيين إثر الاعتداء الذي لحقه من طرف المعتقل، أثناء قيامه بمهامه ومحاولة تسليمه وتبليغه بأحد المحاضر.

وحسب مصادر هبة بريس، فقد استصدر المفوض القضائي شهادة طبية مدتها 21 يوما، دفعت الأمن بأكادير إلى اعتقال الشاب ووضعه رهن الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة.

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