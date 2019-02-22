الدعارة الرخيصة تثير غضب ساكنة ابن سليمان و الأمن يدخل على الخط

هبة بريس – الدار البيضاء

يشتكي عدد كبير من ساكنة مدينة ابن سليمان من تنامي ظاهرة الدعارة التي باتت تقض مضجع الأسر القاطنة بعدد من أحياء المدينة و بالأخص بالحي المحمدي الذي بات منظر العاهرات و هن يتجولن به بكل حرية و أمام مرأى الجميع بحثا عن زبناء مفترضين يثير اشمئزاز الساكنة.

و في هذا الصدد، توصلت هبة بريس بعدد من الشكايات لساكنة ابن سليمان و بعض من فعالياتها الجمعوية يؤكدون من خلالها عزمهم على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة الأمنية خاصة بسبب منزل حولته صاحبته لماخور دعارة دون أي تدخل من السلطات المحلية.

و يشتكي ساكنة ابن سليمان و بالأخص ساكنة الحي المحمدي من منزل تحول لقبلة للباحثين عن المتعة العابرة مقابل إتاوات تقدم لسيدة تستغل علاقاتها مع بعض من أعيان المدينة للقيام بمهامها في جلب فتيات بأعمار مختلفة و نساء بعضهن متزوجات لزبناء يدفعون بسخاء مقابل توفير مكان أمن لممارسة الرذيلة.

و أكد مصدر من الساكنة أن مسؤولي الأمن بالمدينة تفاعلوا إيجابا مع شكايات الساكنة حيث أصبحوا يقومون بين الفينة و الأخرى بدوريات أمنية و استنطاق عدد من الغرباء الذين يتربصون بحديقة الحي و الأزقة المجاورة ، غير أن هاته الحملات تبقى غير كافية لاستئصال ظاهرة الدعارة الرخيصة التي اضحت تؤرق بال الساكنة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0