رونار يوافق على مشاركة 5 لاعبين مع المنتخب الأولمبي

هبة سبور – متابعة

كشفت مصادر هبة سبور أن مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار وافق بشكل رسمي على طلب مدرب المنتخب الأولمبي مارك فوت من أجل الإستعانة بخدمات 5 لاعبين من المنتخب الأول ،خلال المباراة القادمة ضد الكونغو.

ووافق رونار على 5 أسماء يتعلق الأمر باشرف حكيمي لاعب بروسيا دورتموند ،حمزة منديل لاعب شالكة الالماني ، نصير مزراوي (أجاكس أمستردام الهولندي) يوسف النصيري (ليغانيس الاسباني). واشرف داري لاعب الوداد الرياضي.

وسيواجه المنتخب الاولمبي يوم 9 مارس المقبل منتخب الكونغو الديمقراطية وذلك برسم ذهاب الدور الثاني للتصفيات المؤهلة للالعاب الاولمبية.

يذكر أن أصحاب المراكز الثلاث الأولى في هذه البطولة يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، على أن يلعب صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع ممثل آسيا.

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