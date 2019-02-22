سحرة يحرقون 5 جمال والنيابة العامة تحقق!

هبة بريس - وكالات

فتح مكتب النائب العام الروسي في مدينة أنغارسك في إقليم إيركوتسك، تحقيقا حول ما تردد في وسائل الإعلام عن قيام سحرة تقليديين محليين بتقديم جمال كقرابين.

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق، بأن سحرة من منطقة بيكال ينتمون إلى منظمة تدعى “السماء الزرقاء الخالدة”، مارسوا طقسا دينيا أحرقوا خلاله خمسة جمال.

وانتشر هذا النبأ في مواقع التواصل الاجتماعي في الأول من فبراير، إلا أن صداه بلغ الذروة في هذا الأسبوع.

وبرر أحد القائمين على هذه المنظمة ما فعلته جماعته بالقول، إن هذا الطقس كان يهدف إلى تعزيز روسيا وشعوبها، مضيفا أن هذه التقدمة للقرابين هي الأولى من نوعها “في التاريخ المعاصر”، وذلك لأن الإشراف على مثل هذه الطقوس وفق الأعراف الدينية المحلية مقتصر على “السحرة الكهنة الأعلى مرتبة”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الجمال اختيرت لأنها “قربان استثنائي لأهداف استثنائية”.

وكان مقطع الفيديو الذي التقط عند تقديم القرابين، قد أثار موجة من الغضب، بما في ذلك بين أوساط السكان المحليين في منطقة إيركوتسك وفي إقليم بورياتيا.

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