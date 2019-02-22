الملك يهنئ الحاكم العام لسانت لوسي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

نُشر بتاريخ :  2019-02-22 - 10:56
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إيمانوييل نيفيل سيناك، الحاكم العام لسانت لوسي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للسيد إيمانوييل نيفيل سيناك بموفور الصحة والهناء، ولشعب سانت لوسي الصديق بتحقيق ما يصبو إليه من اطراد التقدم والرخاء.

كما أعرب جلالة الملك للحاكم العام لسانت لوسي عن ارتياحه لعلاقات الصداقة المتينة والتعاون المثمر التي تجمع البلدين، مؤكدا حرص جلالته على مواصلة العمل سويا مع السيد إيمانوييل نيفيل سيناك من أجل السير قدما في تعزيزها وتوسيع مجالاتها، خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وإسهاما في توطيد التضامن بين المملكة المغربية ودول مجموعة الكاريبي.

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