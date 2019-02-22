مولودية وجدة يطالب بإعادة النظر في عقوبته

نور الدين . ب

طالب محمد حبيب، الناطق الرسمي لنادي مولودية وجدة، اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، بإعادة النظر في العقوبات التي أصدرت في حق الفريق، عقب أعمال التخريب والشغب التي لحق ديربي الشرق على أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة.

وخرج محمد حبيب عن صمته مباشرة بعد إصدار العقوبة، في تصريح تليفزيوني بأنه من غير المعقول أن تتحمل مولودية وجدة مسؤولية الخسائر التي لحقت الملعب لوحدها، لأن تكلفة إعادة الإصلاح ستكون باهظة على الفريق للتكفل بها.

وتابع الناطق الرسمي لمولودية وجدة حديثة، في هذا الصدد قائلا “أرهقتنا التنقلات الطويلة، وستضيف لنا هذه العقوبة متاعب إضافية، لذلك نطالب الاتحاد بمراجعتها من جديد”.

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