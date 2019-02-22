بالفيديو.. انفجار قنينة غاز يخلف أربعة ضحايا ضواحي البيضاء

هبة بريس – طارق عبلا

اهتزت مدينة حد السوالم في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس على وقع انفجار تسببت به إحدى قنينات الغاز مما أفضى لإصابة أربعة اشخاص إصاباتهم متفاوتة الخطورة و تطلبت نقلهم على وجه السرعة للمستعجلات.

و حسب شهود عيان ، فقد وقع الحادث بأحد الدكاكين بمدينة السوالم المتاخمة للعاصمة الاقتصادية ، حين كان يقوم “سودور” بتلحيم قنينة غاز خاصة بالثلاجات مع مبرد اقتناه صاحب الدكان قبل أن يتفاجأ الاثنان بذوي انفجار من القنينة.

و أسفر الحادث عن بتر يد المستخدم فيما تم بتر جزء من رجل صاحب المحل ، كما أصيب شخصان اثنان كانا بالقرب من المكان بإصابات خطيرة بفعل تطاير شطائر قنينة الغاز و المبرد.

و أصيب السكان المجاورون للمحل بهلع كبير حيث تجمهر عدد كبير من الفضوليين بالحي الذي شهد الانفجار ، قبل حلول عناصر الوقاية المدنية التي نقلت المصابين للمستعجلات فيما تم فتح تحقيق أمني لتحديد ملابسات الحادث.

و إليكم تصريحات بعض من الشهود و سكان الحي على هاته الواقعة:

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