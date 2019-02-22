إنفانتينو يوجه رسالة شكر لفوزي لقجع

هبة سبور – شفيق عنوري

وجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رسالة شكر إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد النجاح الذي لاقاه تنظيم مؤتمر الفيفا، بمدينة مركش.

وجاء في رسالة إنفانتينو: “أود أن أعرب عن خالص تهانيا للسيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على تفانيه في دعم مؤتمر الفيفا، الذي أقيم بمراكش ما في 15 و16 و17 من يناير الماضي”.

وأضاف إنفانتينو، أن مسؤولي الاتحاد الدولي يشعرون بالرضا الشديد على العمل الذي قامت به الجامعة المغربية لإنجاح مؤتمر الفيفا.

وأكد السويسري في رسالته أنه تلقى تعليقات إيجابية من كافة الاتحادات الكروية التي شاركت في المؤتمر.

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