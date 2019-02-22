الأول من نوعه بافريقيا .. تشييد المركز الوطني للوقاية والسلامة الطرقية

هبة بريس - الرباط

في إطار برنامج القافلة المتنقلة للسلامة الطرقية، قام كاتب الدولة المكلف بالنقل بزيارة ورش أشغال تشييد المركز الوطني للوقاية والسلامة الطرقية ببنسليمان.

ويمتد هذا المشروع على مساحة 5 هكتارات، حيث يهدف إلى محاكاة الفضاء الطرقي بجميع مكوناته ليمكن من تكوين السائقين في مجال السياقة الوقائية.

وسيكون المركز السائقين في (السياقة في المنحدرات الخطيرة، على الطرقات المبللة، على الطرق الجليدية، حالات اندثار العجلات، الخ من مخاطر العربات والطرقات…)

وسيستفيذ من خدماته في البداية، المهنيون والموسساتيون، ثم كافة المواطنين.

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