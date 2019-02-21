شركة “رايانير” تطلق 9 خطوط جوية جديدة بين فرنسا والمغرب بـ219 درهم

هبة بريس ـ و م ع

أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة (ريانير) اليوم الخميس، انها ستطلق، ابتداء من اكتوبر القادم ، تسعة خطوط جوية بين المغرب وفرنسا في اطار برنامجها لشتاء 2019 .

وأوضحت الشركة الايرلندية في بلاغ ان الخطوط الجديدة ستربط ورززات بمرسيليا بمعدل رحلتين في الاسبوع ، وطنجة ببوردو وتولوز (رحلتين في الاسبوع)، ووجدة ببوردو (رحلة في الاسبوع) ، والصويرة باكادير ومرسيليا(رحلتين في الاسبوع) والناظور ببوردو (رحلتين في الاسبوع).

واضافت الشركة انه سيصبح بامكان الزبناء المغاربة الاستفادة من اسعار مخفضة،ومن خدمات جيدة.

ومن اجل تدشين هذه الخطوط اطلقت الشركة حجوزات للتذاكر باسعار مخفضة ، تبتدىء ب219 درهما من اجل السفر الى غاية متم شهر ماي.

ويمكن حجز هذه التذاكر الى غاية الجمعة 22 فبراير الجاري في حدود منتصف الليل، فقط على موقع الشركة على الانترنيت (ريانير . كوم).

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