أميرة شاكر تطلق ثاني أغنياتها “ما كاينش لاش”

ربيع بلهواري _ هبة بريس

أطلقت أخيرا المطربة الشابة أميرة أغنيتها الثانية “ما كاينش لاش” التي كتب كلماتها منصف الخسيمي ولحنها صلاح ذكي، فيما وزعها موسيقيا رامون أما تصوير الفيديو كليب فلحمزة يملاحي.

وتنضاف أغنية أميرة الجديدة، التي تحملت مصاريف إنتاجها، إلى عملها الغنائي الأول “بغيتيني نكون ديالك” من كلمات وألحان محمد الرفاعي وتوزيع موسيقي لرشيد محمد علي فيما صور الكليب الخاص بالأغنية أنوار المير ..

وقبل إصدار أعمالها الغنائية الخاصة، قدمت أميرة “كوفر” لمجموعة من الأغنيات الشرقية القديمة المعروفة، على غرار “فرصة أخيرة” للفنانة الراحلة ذكرى ..

وقبل ذلك، سجلت أميرة مشاركة مشرفة في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشابة التي تنظمها شركة “اورونج” للاتصالات الهاتفية، أوصلتها إلى مرحلة النهائيات دون أن تتمكن من حمل لقب المسابقة.

مشاركة تصفها أميرة بالخطوة غير المحسوبة في مسارها الفني، قائلة ” لم أستفد نهائيا من هذه المشاركة، لأنها لم تحقق لي الانتشار والشهرة رغم أني وصلت إلى مرحلة النهائيات”.

وسعيا منها لتسهيل انطلاقتها الفنية من المغرب وتحقيق الانتشار على الصعيد المحلي، فإن أميرة تعتزم لاحقا المشاركة في برامج “ذو فويس” و”أراب آيدول”.. تقول “هذه البرامج تفتح أمام المتسابقين فرصا للانتشار وتسويق أسمائهم بشكل واسع على النطاق العربي .. كما أنها تجعل الإعلام المغربي يسلط الضوء على هذه المواهب المغربية المتميزة خارج الوطن. ولأجل ذلك عدت من إسبانيا للمغرب، للقيام بإنتاج أعمالي الفنية بالموازاة مع المشاركة في برنامج مواهب عربية .. الانطلاقة الفنية بالنسبة للفنان المبتدئ، ليست مسألة حظ وإنما عملا واجتهادا ومواظبة”.

يشار إلى أن أميرة استقرت لفترة طويلة بمدينة برشلونة الإسبانية، حيث تابعت دراستها وحصلت على دبلوم في الفندقة، بالموازاة مع دراسة الموسيقى وغناء الفلامينكو في أحد المعاهد المتخصصة الإسبانية، قبل قرارها العودة مجددا لبلدها المغرب و ولوج المجال الفني عبر إصدار أغنيات وأعمال خاصة بها

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