عشرات المصابين أثناء الاحتجاجات في كتالونيا

هبة بريس ـ وكالات

أصيب عشرات الأشخاص جراء الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في إقليم كتالونيا الإسباني اليوم الخميس.

وأكدت مصادر طبية في الإقليم إصابة 37 شخصا جراء الاشتباكات، بينهم 7 من عناصر قوات الأمن، بينما أبلغت الشرطة الكتالونية عن إصابة ما لا يقل عن 16 من أفرادها.

وشهد إقليم كتالونيا الإسباني اليوم الخميس احتجاجات أنصار انفصال الإقليم على محاكمة 12 من قادة الحراك الانفصالي، بمن فيهم النائب السابق لرئيس حكومة كتالونيا أوريول جونكيراس وأعضاء سابقون في الحكومة.

وكانت سلطات كتالونيا قد أجرت استفتاء على استقلال الإقليم، اعتبرته السلطات المركزية في مدريد غير شرعي، وفتحت قضايا جنائية ضد القياديين الكتالونيين السابقين، الذين تم إقصاؤهم من السلطة.

وبدأت المحاكمة يوم 12 فبراير الجاري، ومن المتوقع أن تستغرق عدة أشهر، وقد يصدر الحكم في القضية خلال الصيف المقبل. ووجهت إلى قادة الانفصاليين الكتالونيين تهما بالتحريض على أعمال عنف وإهدار الأموال العامة. وطلبت النيابة العامة إصدار حكم بالسجن 25 عاما بحقهم.

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