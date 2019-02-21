عبد القادر اعمارة يشرف على حفل تنصيب العامل أبوزيد بسطات “فيديو”

محمد منفلوطي_هبة بريس

أشرف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة مساء اليوم الخميس، على حفل تنصيب ابراهيم أبو زيد عاملا على إقليم سطات خلفا للعامل السابق خطيب الهبيل الذي حظي بثقة عاهل البلاد كوالي على جهة بني ملال خنيفرة.

اعمارة الذي كان يتحدث في حفل عرف حضور العديد الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية والإعلامية، ورؤساء المصالح الخارجية، ذكّــــــر بالدور الريادي الذي قام به العامل السابق خطيب الهبيل منذ توليه مهام تدبير الإدارة الترابية بعاصمة الشاوية، داعيا الجميع إلى مدّ يد العون والسند للوافد الجديد على رأس الإدارة الترابية بإقليم سطات ابراهيم أبو زيد، القادم من إقليم سيدي قاسم والحاصل على شهادة الدكتوراه في الصيدلة وعضو بمجلس المستشارين منذ أكتوبر 2003.

وشدّد عبد القادر اعمارة، على ضرورة جعل البعد المجالي ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس نصره الله، معتبرا أن ميثاق اللاتركيز الإداري سيكون عاملا حاسما في ترسيخ نظام الجهوية المتقدمة، كما سيمكن من بناء علاقات جديدة بين إدارات الدولة والمواطن، مبرزا أنها يجب أن تكون مبنية على القرب والإصغاء والشفافية والجودة والسرعة، باعتبارها آلية أساسية في الإصلاح وفي تسخير الإدارة لخدمة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من الخدمة العمومية.

هذا وأكد اعمارة على أن اعتماد البعد المجالي سيمكن من حل العديد من المعضلات الاجتماعية بإطلاق ديناميات اقتصادية تستثمر إمكانيات كل جهة أو اقليم وتيسر توزيعا أكثر عدلا للثروات وتخفف من ثقل تمركز إنتاج الثروات في محاور مجالية بعينها.

جانبا من حفل التنصيب ضمن التغطية التالية:

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