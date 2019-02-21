“عرس” يتحول إلى معركة حامية الوطيس .. فيديو

هبة بريس - متابعة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ل “مضاربة جماعية” وقعت داخل قاعة للأفراح في لبنان، مما اسفر عن إصابة بعض المدعوين بجروح وضوض بسيطة.

وبدا في الفيديو تحول حفل “الزواج” إلى شجار بين المدعوين حيث انفلت زمام الأمور وخرج الهرج والمرج عن السيطرة فتطايرت المقاعد تدق الرؤوس وتتحطم وسط صراخ بعض النسوة.

ومن جهتهم، اشار متداولو الفيديو إلى سماعهم صوت إطلاق نار خلال الشجار دون وقوع إصابات.

وأوضح متداولوا الفيديو، ان المشكلة كانت بين أهل العروس وأهل العريس وانتهت بإصابة 26 شخص بجروح، مشيرين إلى أن الحفل أقامه عشائر من البدو يقيمون في قرية القاعور بالبقاع، مبينين أن الحفل استمر بعد المشكلة بحسب قولهم.

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