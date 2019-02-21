قتل جميع أفراد عائلته لأن زوجته رفضت تكبير صدرها!

هبة بريس - متابعة / وكالات

أقدم أحد سكان تايوان على قتل زوجته وطفليه ونفسه، بعد أن رفضت شريكة حياته إجراء عملية تجميل جراحية لتكبير صدرها للمرة الثانية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الزوجة، بينغ هوي إي، خضعت لعملية تكبير الثديين لأول مرة نزولا عند رغبة زوجها، وو مينغ يو، البالغ من العمر 32 عاما.

وقرر الزوجان الصينيان العيش بعض الوقت بشكل منفصل بعد أن ساءت العلاقة بينهما، منذ نوفمبر 2018.

وطالب الرجل زوجته بأن تخضع لعملية تكبير صدر ثانية، وفقا للابن الأكبر للعائلة، لكي يصبح جسدها مثاليا ومتناسقا بحسب رأيه.

لكن هوي إي البالغة من العمر 34 عاما، رفضت تغيير مظهرها وأخبرته بأنها سترفع دعوى طلاق. وكانت آخر مرة شاهدتها عائلتها فيها برفقة أطفالها، عند سفرها على متن دراجة نارية إلى زوجها، لمناقشة تفاصيل الطلاق.

واكتشفت الشرطة جثث أربعة أشخاص في صالون سيارة أجرة صفراء، استعارها مينغ يو من والده. وكانت جثة المرأة في المقعد الأمامي مربوطة اليدين. أما جثتا ابنها البالغ من العمر 9 سنوات وابنتها 6 سنوات، فكانتا على المقعد الخلفي للسيارة.

ووضع ممثلو السلطات القانونية احتمالين للحادث: أولهما أن الزوج خنق العائلة بأكملها بغاز أول أكسيد الكربون داخل السيارة، والدليل على هذا الاحتمال وجود فرن خلف مقعد السائق مغطى بالرماد.

أما الاحتمال الثاني، فهو قيام الزوج بتسميم عائلته عن طريق دس مادة قاتلة في الطعام، والدليل المحتمل على ذلك، وفقا للسلطات المحلية، وجود شيك بأطعمة من ماكدونالدز. وسيتم تشريح الجثث اليوم الخميس، للتأكد من سبب موت جميع أفراد العائلة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0