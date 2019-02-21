فضيحة تهز ”البريد بنك“ …صحفية تكشف إهمال طرد هام أرسلته لعائلتها

هبة بريس - القسم الاقتصادي

كشفت الزميلة الصحفية ومقدمة الأخبار، بقناة ميدي 1 تيفي، لينا عيوش، عن ضياع طردا أرسلته إلى أخواتها بسوريا، عن طريق خدمة أمانة التابعة لبريد بنك.

وكتبت ”لينا عيوش“ على أن الطرد لم يصِل إلى وجهته، فقد ضاع بكل بساطة أو ضُيِّع. كما أنها استفسرت عن الأمر أكثر من مرة، وسألت حتى تعبت من السؤال. لكن الجواب الذي تتلقّاه دائما هو ” لا جواب“.

وأضاف بأنها سألت مدير الأمانة في طنجة إلى أين تذهب الطرود عندما تخرج من المغرب؟ فأجابها : إلى السعودية، نتصل دائما ولا مُجيب. حيق قامت بعد ذلك، بتوجيه السؤال للموظف المسؤول عن إرسال الطرود نفس السؤال، فقال إن الطرود تذهب إلى الأردن. وأضاف بطريقة استعلائية وبلهجة جافة مستفزة ( ليس بإمكاني أن أفعل أي شيء. اكتبي شكوى وعودي بعد شهر).

واسترسلت في تعبير صريح عن إهمال القائمين على خدمة الأمانة في المغرب لمصالح الزبناء وأغراضهم، :” أن ضياعُ الأمانة في بريد “الأمانة”، قد يكون حدثا عابرا لو لمْ يُضِفْ إليه المُضَيِّعون للأماناتِ سوءَ المعاملةِ وقلة الاحترام والاستهتار بأغراض الناس وأوقاتهم الثمينة. هنا في شركة الأمانة لإرسال الطرود في طنجة لا تعرف أين يذهب الطرد ولا متى يصل؟ وليس بإمكانك متابعة طريق مسارهِ إن كان له مسار“.

وختمت قائلة : ”لا أكتب هذه الكلمات الغاضبة حتى يعود الطردُ أو من أجل الانتصار لنفسي وكرامتي.

إنما أكتب هذا لتسليط الضوء على نقطة سوداء في عالَم إرساليات ” الأمانة ” بطنجة. نقطة سوداء تتشابك فيها وتتداخل كل صفات الإخلال بالواجب المهني والأخلاقي فيمن يُفترَضُ فيهم – كما يدّعون – أن يكونوا أمناءَ على الحقيقةِ قولاً وفعلا“

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