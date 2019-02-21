أغرب من الخيال .. سيدة تحّول جلد ساقها إلى حقيبة يد

هبة بريس - متابعة / وكالات

عرضت سيدة بريطانية على أحد مواقع الخدمات مبلغ 3000 جنيه إسترليني مقابل أن يقوم مصمم حقائب بتصميم حقيبة خاصة جدًا لها وذلك باستخدام جلد ساقها، وذلك لصعوبة إيجاد مصمم يعمل على جلد الإنسان.

وتعاني جوان من مرض شرياني في الساق لذلك قرر الأطباء بتر ساقها اليمنى، لكنها لا تريد التخلي تمامًا عن ساقها لذلك قررت الاستفادة منها والحصول على حقيبة مميزة تحمل جزء من ساقها المفقودة.

أضافت جوان أن مصير ساقها المبتورة هو ما يقلقها فهي لا تريد أن يذهب جزء منها للنفايات الطبية ويتعفن هناك، لذلك فكرت بهذه الطريقة التي تبدو غريبة لدى البعض، وذلك بعد أن شاهدت فتاة صنعت ثوب من شعر والدتها المتوفاة.

وتعتقد السيدة أن استخدام جلد الإنسان لصنع إكسسوار أمر طبيعي ولا يختلف عن استخدام جلد الحيوانات، خاصة وأن هناك عائلات تحتفظ بجزء من المشيمة بعد ولادة أطفالها في المنزل، هذا بجانب العديد من العائلات التي تحافظ على رماد جثث الموتى بعد حرقها في المنزل.

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