المجلس التلاميذي الإقليمي بالجديدة آلية لتعزيز قيم المواطنة داخل المؤسسات التربوية

أحمد مصباح – الجديدة

نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، صباح اليوم الخميس 21 فبراير 2019، لقاءا تدارسيا مع أعضاء المجلس التلاميذي الإقليمي بالجديدة، حضر أشغاله تلاميذ 18 ثانوية–تأهيلية بتراب إقليم الجديدة.

هذا، وعرف اللقاء الذي حضر أشغاله المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، وأطرته مصلحة الشؤون التربوية، إعطاء برنامج عمل لاشتغال المتدخلين عليه، في أفق عقد لقاءات أخرى، شهر أبريل المقبل، مع المنسقين الإقليميين، وأعضاء المجالس التلاميذية الإقليمية بمديريات التعليم، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء–سطات، وذلك بغية تقاسم التجارب في مجال التعبئة المجتمعية، وتكريس قيم المواطنة لدى التلاميذ والمؤسسات التعليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن انطلاقة هذا البرنامج، كانت السنة الماضية، بناء على اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية، ومننتدى المواطنة.

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