نقابة “البيجيدي” تدعو للاحتجاج ضد استعمال القوة لفض مسيرة المتعاقدين

هبة بريس ـ الرباط

دعت نقابة حزب “العدالة والتنمية”، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بالدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم السبت 23 فبراير أمام وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العضو بالاتحاد الوطني للشغل في بلاغ لها إن الوقفة الإحتجاجية التي دعت لها يوم السبت المقبل تأتي ردا على التعنيف الذي طال الأساتذة في مسيرة 20 فبراير الجاري”، معبرة عن إدانتها للتدخل الأمني الذي تعرضت له مسيرة الأساتذة المرتبين في سلم الزنزانة 9.

وشددت النقابة على تعبئتها إلى غاية تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة بدأً بإلغاء التعاقد وتسوية وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم هذا النمط من التوظيف، وتسوية ملفات ضحايا النظامين الأساسيين 2003/1985، المساعدين الاداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الاجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم التاسع، المكلفين خارج إطارهم الأصلي. إضافة إلى الدكاترة، والمبرزين، وخريجي مسلك الإدارة التربوية، وأطر الإدارة التربوية، والمفتشين، والملحقين التربويين، وأطر التوجيه والتخطيط، والأساتذة المرسبين.

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