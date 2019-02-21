الـخلفي يكشف حقيقة لقاء نـاصر بوريطة بنتنياهو

هبة بريس ـ الرباط

رد المغرب على القناة الإسرائيلية 13 التي كشفت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو “التقى سرا مع وزير الخارجية ناصر بوريطة في شتنبر 2018 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك”، مؤكدا أن الأمر لا أساس له من الصحة ”

الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أكد في ندوة صحفية، الخميس، على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة بالرباط، أن ما روجته القناة وتناقلته منابر إعلامية محلية وأجنبية حول موضوع الزيارة مجرد إشاعة، وقال إن “المغرب لا يرد على الشائعات”.

وكانت القناة الإسرائيلية 13 قالت إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو “التقى سرا مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحثا معا خطوات تطبيع العلاقات الثنائية بين الرباط وتل أبيب والمواجهة ضد إيران”.

وسبق للمغرب أن نفى عزم نتنياهو زيارة المغرب في أبريل المقبل، بعد تداول العديد من المنابر الإعلامية للخبر، وقال إن ما رُوّج عن الزيارة “مجرد إشاعة”.

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