الوالي قسي لحلو يتفقد الجماعات التابعة لعمالة مراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

واصل والي جهة مراكش آسفي “كريم قسي لحلو” الأربعاء 20 فبراير الجاري لقاءاته التواصلية مع الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش وذلك بعقد لقاء ً تواصليا مع مجلسي جماعة واحة سيدي إبراهيم و جماعة حربيل، حيث قدمت للسيد الوالي عروض عن مؤهلات وانتظارات ومتطلبات ساكنة الجماعتين في القطاعات التالية:

التعليم،الصحة ،الطرق ،الماء الصالح للشرب- الكهرباء ،التطهير ،النقل ،الشغل والمجال البيئي.

وفي كلمته بالمناسبة، ركز والي الجهة على ضرورة تضافر جهود الجميع واستحضار الحكامة الجيدة لتلبية حاجيات الساكنة وذلك اعتمادا على البرامج الوطنية:

• برنامج الحد من الفوارق المجالية.

• برنامج الشطر الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

• وكذلك البرامج القطاعية.

وركز الوالي في تدخله على الشق المتعلق بتشغيل الشباب مذكرا بالمجهودات المتواصلة في هذا الصدد والتي تستدعي انخراط الجميع في هذا البرنامج لإخراج تصور شامل يلبي حاجيات الشباب.

واختتم كريم قسي لحلو والي الجهة لقاءه بجماعة واحة سيدي ابراهيم بزيارة لمركب الصناعة التقليدية المتوقف لما يزيد عن 10 سنوات والذي شيد على مساحة تقدر بستة هكتارات.

وبجماعة حربيل، أكد الوالي على ضرورة الاشتغال على برنامج شامل مع الشركاء خاصة شركة العمران فيما يخص مدينة تامنصورت التي توجد بها مرافق وبنايات مهمة مؤهلة أن تخفف الاكتضاض الذي تعرفه مدينة مراكش من مرافق في جميع القطاعات الأكثر حيوية كالصحة والتعليم العالي.

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