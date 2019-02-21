السجن لمستشار جماعي بسبب اصدار شيك بدون رصيد

ضاهر محمد: مراكش

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، قبل قليل من ظهر اليوم الخميس 21 فبراير، وهي تبث في القضايا المعروضة أمامها، بإدانة عضو مستشار بجماعة بوابوض بسنة واحدة و3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 85 ألف درهم، من أجل إصدار شيك بدون مؤونة كافية.

وتعود فصول اواقعة، حينما تم استدعاء الموقوف المسمى “ع.أ” من طرف عناصر الدرك الملكي للمركز القضائي بسرية شيشاوة، لحظة تواجده بمقر عمالة شيشاوة وحضوره لحفل تنصيب رجال السلطة يوم الإثنين 11 فبراير الجاري، وبعد مواجهته بقضية إصداره لشيك بدون رصيد قيمته 34 مليون سنتيم، لم يتمكن من تسديد قيمة الشيك رغم منحه مهلة من أجل ذلك.

حيث وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بامنتانوت، تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية، هذا الأخير الذي سبق أن تم ايقافه مؤخرا بنفس التهمة قبل أن يقرر قاضي الحكم الإفراج عنه بعد أدائه قيمة الشيك.

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